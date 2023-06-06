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Стало известно, где Украина может принять Англию в отборе на Евро-2024

Украинцы выбирают между двумя стадионами.
Сегодня, 09:52
Матч Украина - Англия будет сыгран в Австрии / Getty Images
Матч Украина - Англия будет сыгран в Австрии / Getty Images

Украина определилась с потенциальными местами проведения номинально домашнего матча квалификации Евро-2024 против Англии.

Как сообщает Kronen Zeitung, поединок должен состояться в Австрии и сейчас выбор стоит между двумя стадионами: Вертерзее-Штадион в городе Клагенфурт и Эрнст Хаппель в Вене.

Отмечается, что украинская делегация уже посетила клагенфуртскую арену и забронировала ее на дату игры. Тем не менее вариант с венским стадионом пока также остается актуальным из-за большой украинской общины в городе.

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Окончательное решение по месту проведения матча должно быть принято до 9 июня.

Сам поединок между сборными Украины и Англии будет сыгран 9 сентября в пятом туре квалификации чемпионата Европы.

Напомним, что в ближайшее время сборная Украины проведет товарищескую встречу с Германией (12 июня), а также сыграет с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в отборе на Евро-2024.

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