Кочергин и Русин остались вне заявки сборной Украины на матч против Северной Македонии
Определились имена тех футболистов, которые смогут принять участие в предстоящей игре квалификации ЧЕ-2024.
В пятницу, 16 июня, сборная Украины продолжит свой путь по отбору на чемпионат Европы 2024 года.
"Желто-синие" под руководством Сергея Реброва встретятся в Скопье со сборной Северной Македонии. На официальном сайте УАФ была опубликована заявка украинской команды, состоящая из 23-х футболистов, на данную встречу.
Заявка сборной Украины:
- Георгий Бущан;
- Эдуард Соболь;
- Александр Сваток;
- Сергей Кривцов;
- Сергей Сидорчук;
- Тарас Степаненко;
- Андрей Ярмоленко;
- Руслан Малиновский;
- Владислав Ванат;
- Михаил Мудрик;
- Артем Довбик;
- Анатолий Трубин;
- Илья Забарный;
- Виталий Буяльский;
- Виктор Цыганков;
- Виталий Миколенко;
- Ефим Конопля;
- Александр Тымчик;
- Даниил Игнатенко;
- Александр Зубков;
- Георгий Судаков;
- Николай Матвиенко;
- Андрей Лунин.
Стоит отметить, что среди всех футболистов, которые находятся в расположении сборной в Скопье, в заявку на матч не попали лишь Владислав Кочергин и Назарий Русин.
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Напомним, что стартовый свисток поединка между Украиной и Северной Македонии запланирован на 21:45 по киевскому времени.