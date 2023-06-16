iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кочергин и Русин остались вне заявки сборной Украины на матч против Северной Македонии

Определились имена тех футболистов, которые смогут принять участие в предстоящей игре квалификации ЧЕ-2024.
Сегодня, 10:19
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

В пятницу, 16 июня, сборная Украины продолжит свой путь по отбору на чемпионат Европы 2024 года.

"Желто-синие" под руководством Сергея Реброва встретятся в Скопье со сборной Северной Македонии. На официальном сайте УАФ была опубликована заявка украинской команды, состоящая из 23-х футболистов, на данную встречу.

Заявка сборной Украины:

  1. Георгий Бущан;
  2. Эдуард Соболь;
  3. Александр Сваток;
  4. Сергей Кривцов;
  5. Сергей Сидорчук;
  6. Тарас Степаненко;
  7. Андрей Ярмоленко;
  8. Руслан Малиновский;
  9. Владислав Ванат;
  10. Михаил Мудрик;
  11. Артем Довбик;
  12. Анатолий Трубин;
  13. Илья Забарный;
  14. Виталий Буяльский;
  15. Виктор Цыганков;
  16. Виталий Миколенко;
  17. Ефим Конопля;
  18. Александр Тымчик;
  19. Даниил Игнатенко;
  20. Александр Зубков;
  21. Георгий Судаков;
  22. Николай Матвиенко;
  23. Андрей Лунин.

Стоит отметить, что среди всех футболистов, которые находятся в расположении сборной в Скопье, в заявку на матч не попали лишь Владислав Кочергин и Назарий Русин.

Читай также: Северная Македония - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

Напомним, что стартовый свисток поединка между Украиной и Северной Македонии запланирован на 21:45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сборная Северной Македонии

Статьи по теме

Украину в матче с Северной Македонией поддержит около 300 болельщиков Украину в матче с Северной Македонией поддержит около 300 болельщиков
Северная Македония - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024 Северная Македония - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Вице-президент УАФ - об аресте Павелко: Сохраняем спокойствие, мы победим Вице-президент УАФ - об аресте Павелко: Сохраняем спокойствие, мы победим
Возрастной форвард сборной Испании вскоре станет игроком Реала Возрастной форвард сборной Испании вскоре станет игроком Реала
Помочь журналистам

Видео

Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина12:52
Вице-президент УАФ - об аресте Павелко: Сохраняем спокойствие, мы победим
Евро-202412:50
Украину в матче с Северной Македонией поддержит около 300 болельщиков
Европа12:29
Возрастной форвард сборной Испании вскоре станет игроком Реала
Евро-202412:20
Северная Македония - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
НБА12:17
Галлинари использовал опцию игрока с Бостоном на следующий сезон
Бокс12:02
"Что за карьера": Теофимо Лопес высказался об отказе от чемпионского титула
НБА12:00
Эмбиид - провалившийся MVP, Мюррей - главный камбек года: итоги НБА сезона-2022/23. Часть 2
Европа11:56
Реал лидирует по количеству подписчиков в соцсетях, у ПСЖ самый популярный TikTok
Бокс11:32
Промоутер Джошуа поставил под сомнение проведение реванша с Уайтом
Формула 111:13
Лоуренс Стролл: Лэнс будет на равных с Алонсо к концу сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK