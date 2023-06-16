Кочергин и Русин остались вне заявки сборной Украины на матч против Северной Македонии

Определились имена тех футболистов, которые смогут принять участие в предстоящей игре квалификации ЧЕ-2024.

В пятницу, 16 июня, сборная Украины продолжит свой путь по отбору на чемпионат Европы 2024 года.

"Желто-синие" под руководством Сергея Реброва встретятся в Скопье со сборной Северной Македонии. На официальном сайте УАФ была опубликована заявка украинской команды, состоящая из 23-х футболистов, на данную встречу.

Заявка сборной Украины:

Георгий Бущан; Эдуард Соболь; Александр Сваток; Сергей Кривцов; Сергей Сидорчук; Тарас Степаненко; Андрей Ярмоленко; Руслан Малиновский; Владислав Ванат; Михаил Мудрик; Артем Довбик; Анатолий Трубин; Илья Забарный; Виталий Буяльский; Виктор Цыганков; Виталий Миколенко; Ефим Конопля; Александр Тымчик; Даниил Игнатенко; Александр Зубков; Георгий Судаков; Николай Матвиенко; Андрей Лунин.

Стоит отметить, что среди всех футболистов, которые находятся в расположении сборной в Скопье, в заявку на матч не попали лишь Владислав Кочергин и Назарий Русин.

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Напомним, что стартовый свисток поединка между Украиной и Северной Македонии запланирован на 21:45 по киевскому времени.