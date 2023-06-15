Северная Македония - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

В пятницу, 16 июня, сборная Украины проведет матч с Северной Македонией в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024.

В преддверии поединка, 15 июня, главный тренер украинской команды Сергей Ребров проведет пресс-конференцию.

Начало мероприятия - в 18:30 по киевскому времени.

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Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Северная Македония - Украина.