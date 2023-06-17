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Украина впервые за 23 года выиграла выездной матч, проигрывая 0:2 по ходу

Первый официальный матч Сергея Ребров получился драматичным.
Сегодня, 00:11
Северная Македония - Украина / uaf.com.ua
Северная Македония - Украина / uaf.com.ua

В пятницу, 16 июня, сборная Украины по футболу совершила крутейший камбек против сборной Северной Македонии в рамках квалификации на Евро-2024.

Впервые с 2000 года наша сборная сумела не только отыграть два мяча, но и вырвать победу в гостевом поединке.

Ранее Украина одержала гостевую победу, уступая в два мяча, против сборной Армении 7 октября 2000 года, когда сборной руководил Валерий Лобановский.

Первый тайм остался за хозяевами, зато во втором тайме подопечные Реброва включились и забили трижды. Илья Забарный и Ефим Конопля отличились дебютными голами, а победный на счету Виктора Цыганкова.

С видеообзором матча Северная Маккедония - Украина вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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