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"Большая награда": Кривцов - о победе над Мальтой и переходе Месси в Интер Майами

Игрок национальной команды прокомментировал прошедший поединок, а также то, что он станет одноклубником великого футболиста.
Сегодня, 00:33
Сергей Кривцов / Getty Images
Сергей Кривцов / Getty Images

Сборная Украины одержала вторую победу в отборе на чемпионат Европы 2024 года, обыграв Мальту со счетом 1:0.

После матча центрбек "желто-синих" Сергей Кривцов рассказал, как команда настраивалась на эту игру, а также поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Настраивались как на сложную игру. Знали, что Мальта – нелегкий соперник, игра это доказала. Сейчас все команды умеют играть в футбол, несмотря на имя или какие-либо достижения", - цитирует Кривцова Суспільне.

"Вспоминали игру с Люксембургом во Львове – 1:0, очень тяжелая игра была. Думаю, (против Мальты) была идентичная игра, но проявили характер. Были моменты хорошие – не забили, но 1:0 – три очка наши. Шесть набранных очков - это максимальный результат. На сегодня главное - это результат".

Источник: УАФ

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"Болельщики очень помогали, приятно. Перед игрой на разминке видели, сколько пришло болельщиков. Конечно, для меня как игрока, выступающего за границей - такого давно не видел. Очень приятно было вернуться"

В январе этого года украинец покинул донецкий Шахтер и перебрался за океан, став игроком Интер Майами. Недавно стало известно, что его одноклубником станет Лионель Месси, решивший присоединиться к клубу МЛС, покинув ПСЖ.

"Переход Месси? Все очень радовались. Если это не самый выдающийся, то один из самых выдающихся футболистов. Поиграть с таким талантом - большая награда. Очень много от друзей и знакомых заказов (насчет футболок с Месси), кредита не хватит. Он еще не приехал" .

Напомним, что соперник Украины по группе С сборная Англии разгромила Северную Македонии, укрепив лидерство после четырех сыгранных туров группового этапа.

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