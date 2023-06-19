iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Франция - Греция 1:0: обзор матча и результат игры 19.06.2023

Подопечные Дидье Дешама выполнили главную задачу, хотя могли и лучше использовать организованные моменты у ворот соперника.
Вчера, 23:53
Сборная Франции / Getty Images
Сборная Франции / Getty Images

В понедельник, 19 июня, в Париже на Стад де Франс состоялся матч квалификации чемпионата Европы 2024 года, в котором сборная Франции играла со сборной Греции.

Несмотря на имевшееся преимущество как во владении, так и в созданных моментах, команда Дидье Дешама так и не смогла пробить Одиссеаса Влаходимоса в первые 45 минут встречи.

Однако это было исправлено практически сразу же после перерыва.

В этом "Les Bleus" помог Константинос Мавропанос. На 50-й минуте центрбек в собственной штрафной ногой ударил по голове Антуана Гризманна.

Источник: Getty Images

За этот фол Антонио Матеу Лаос назначил 11-метровый удар и выписал "горчичник" греку. Гризманну же наложили повязку на голову из-за полученного рассечения.

Источник: Getty Images

"Приговор" исполнил Килиан Мбаппе, нанесший мощный удар в верхний угол - вратарь хоть и угадал направление удара, но спасти свою команду ему не удалось.

Источник: Getty Images

Вскоре Мавропанос еще сильнее подвел свою команду. Рандаль Коло Муани вырывался один на один с Влаходимосом, но защитник на подступах к штрафной завалил форварда Айнтрахта.

За это он увидел перед собой прямую красную карточку, тем самым оставив греков в меньшинстве при счете 0:1.

Гризманн нанес опасный удар с этого штрафного, но ему немного не хватило точности, чтобы отличиться.

Источник: Getty Images

В оставшиеся 20 минут игрового времени "трехцветные" имели пару-тройку хороших моментов, чтобы удвоить преимущество и окончательно закрыть вопрос о победителе, однако ни один из них не завершился голом.

Но и Греция, в свою очередь, не смогла вырвать ничью, а потому арбитр зафиксировал минимальную победу Франции, которая после четырех матчей идет со 100%-м показателем.

Греция же осталась второй, имея в активе шесть очков после трех сыгранных туров.

Статистика матча Франция - Греция отбора на ЧЕ-2024

Франция - Греция 1:0
Гол: Мбаппе, 55 (пен.).

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 19 - 6
Удары в створ: 5 - 2
Фолы: 9 - 10
Ожидаемые голы (xG): 2.28 - 0.21

Франция: Меньян - Кунде, Конате, Упамекано, Эрнандес - Камавинга, Чуамени, Коман (Дембеле, 77), Гризманн (Нкунку, 86), Мбаппе - Коло Муани (Жиру, 86).

Греция: Влаходимос - Балдок, Мавропанос, Хацидиакос, Цимикас - Бакасетас (Рецос, 71), Сиопис (Фунтас, 66), Курбелис (Бухалакис, 86) - Масурас (Кулиеракис, 71), Якумакис (Павлидис, 66), Манталос.

Предупреждения: Сиопис, Мавропанос, Курбелис, Хацидиакос.

Удаление: Мавропанос (прямая красная).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция греция сборная Франции сборная Греции

Статьи по теме

Франция добыла уверенную победу над Гибралтаром Франция добыла уверенную победу над Гибралтаром
Урок истории: Почему Северная Македония обрела новое название Урок истории: Почему Северная Македония обрела новое название
Мбаппе: Президент Франции не повлияет на мое будущее в ПСЖ Мбаппе: Президент Франции не повлияет на мое будущее в ПСЖ
Бавария готова "разбить копилку" ради форварда сборной Франции Бавария готова "разбить копилку" ради форварда сборной Франции
Помочь журналистам

Видео

Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024
Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа00:35
Брайтон подпишет вратаря, которого хотел купить Манчестер Юнайтед
Евро-202400:33
"Большая награда": Кривцов - о победе над Мальтой и переходе Месси в Интер Майами
Евро-202400:10
Квалификация к Евро-2024: Украина с трудом обыграла Мальту, Англия разнесла Северную Македонию
Вчера, 23:57
Евро-202423:57
Англия издевательски разгромила Северную Македонию
Евро-202423:53
Франция, несмотря на множество моментов и численное преимущество, лишь минимально одолела Грецию
Европа23:28
Молодежная сборная Ирландии ушла с поля после расистских оскорблений
Формула 123:14
Гельмут Марко: На Ферстаппена давят только два великих гонщика, которым на двоих больше 80 лет
Европа22:57
Реал превыше Месси: Беллингем удалил из Твиттера все посты о Лео
Формула 122:50
Хэмилтон: Вполне вероятно, что Ред Булл выиграют каждую гонку в этом сезоне
Европа22:50
Хаверц отказался от нового контракта с Челси, заявив о желании перейти в Арсенал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK