Франция - Греция 1:0: обзор матча и результат игры 19.06.2023

Подопечные Дидье Дешама выполнили главную задачу, хотя могли и лучше использовать организованные моменты у ворот соперника.

В понедельник, 19 июня, в Париже на Стад де Франс состоялся матч квалификации чемпионата Европы 2024 года, в котором сборная Франции играла со сборной Греции.

Несмотря на имевшееся преимущество как во владении, так и в созданных моментах, команда Дидье Дешама так и не смогла пробить Одиссеаса Влаходимоса в первые 45 минут встречи.

Однако это было исправлено практически сразу же после перерыва.

В этом "Les Bleus" помог Константинос Мавропанос. На 50-й минуте центрбек в собственной штрафной ногой ударил по голове Антуана Гризманна.

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За этот фол Антонио Матеу Лаос назначил 11-метровый удар и выписал "горчичник" греку. Гризманну же наложили повязку на голову из-за полученного рассечения.

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"Приговор" исполнил Килиан Мбаппе, нанесший мощный удар в верхний угол - вратарь хоть и угадал направление удара, но спасти свою команду ему не удалось.

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Вскоре Мавропанос еще сильнее подвел свою команду. Рандаль Коло Муани вырывался один на один с Влаходимосом, но защитник на подступах к штрафной завалил форварда Айнтрахта.

За это он увидел перед собой прямую красную карточку, тем самым оставив греков в меньшинстве при счете 0:1.

Гризманн нанес опасный удар с этого штрафного, но ему немного не хватило точности, чтобы отличиться.

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В оставшиеся 20 минут игрового времени "трехцветные" имели пару-тройку хороших моментов, чтобы удвоить преимущество и окончательно закрыть вопрос о победителе, однако ни один из них не завершился голом.

Но и Греция, в свою очередь, не смогла вырвать ничью, а потому арбитр зафиксировал минимальную победу Франции, которая после четырех матчей идет со 100%-м показателем.

Греция же осталась второй, имея в активе шесть очков после трех сыгранных туров.

Статистика матча Франция - Греция отбора на ЧЕ-2024

Франция - Греция 1:0

Гол: Мбаппе, 55 (пен.).

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 19 - 6

Удары в створ: 5 - 2

Фолы: 9 - 10

Ожидаемые голы (xG): 2.28 - 0.21

Франция: Меньян - Кунде, Конате, Упамекано, Эрнандес - Камавинга, Чуамени, Коман (Дембеле, 77), Гризманн (Нкунку, 86), Мбаппе - Коло Муани (Жиру, 86).

Греция: Влаходимос - Балдок, Мавропанос, Хацидиакос, Цимикас - Бакасетас (Рецос, 71), Сиопис (Фунтас, 66), Курбелис (Бухалакис, 86) - Масурас (Кулиеракис, 71), Якумакис (Павлидис, 66), Манталос.

Предупреждения: Сиопис, Мавропанос, Курбелис, Хацидиакос.

Удаление: Мавропанос (прямая красная).