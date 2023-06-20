Трубин впервые сыграл на "ноль" в составе сборной Украины

Матч против сборной Мальты (1:0) стал для Анатолия Трубина первым, в котором он не пропустил, играя в составе сборной Украины.

До этого он провел шесть игр, в которых пропускал хотя бы один мяч.

Голкипер Шахтера дебютировал в национальной команде в матче против Казахстана (1:1) 31 марта 2021 года. После этого он сыграл против Бахрейна (1:1), Шотландии (0:3), Англии (0:2), Германии (3:3) и Македонии (3:2).

"Конечно, хорошо (не пропустить). Все вратари любят не пропускать. Самое главное – чтобы команда победила. Конечно, не удалось забить (против Мальты) больше одного мяча, но три очка взяли — это самое главное", - цитирует Трубина Суспільне.

"Продолжаем свой путь. Было не так много времени, но все хотели и пытались как губка впитать, что требует главный тренер. Поэтому хорошо, что победили. Не так, как нам хотелось, но шесть очков есть".

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Далее Анатолий Трубин отправится в расположение молодежной сборной Украины, вместе с которой он выступит на предстоящем чемпионате Европы среди игроков до 21 года.