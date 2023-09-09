Назарина дебютировал за сборную Украины в матче с Англией

Еще один игрок может гордиться тем, что надел на себя желто-синюю футболку в официальном поединке.

В польском Вроцлаве прошел матч группового этапа квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Украины и Англии.

Встреча завершилась ничьей 1:1, голами в первом тайме отличились Александр Зинченко и Кайл Уокер.

В составе сборной Украины состоялся дебют. На 90-й минуте Михаил Мудрик получил повреждение и не смог продолжить поединок.

Вместо него на поле появился Егор Назарина, который успел сыграть четыре минуты. В итоге хавбек Шахтера сумел дебютировать во время первого же своего вызова в расположение национальной команды.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с видео голов матча Украина - Англия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!