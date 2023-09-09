"Колоссальная демонстрация": Борнмут отметил игру Забарного в матче Украина - Англия

Представитель Английской Премьер-лиги похвалил украинца за его действия в прошедшем поединке отбора ЧЕ-2024.

Сборные Украины и Англии встретились в польском Вроцлаве, чтобы провести матч пятого тура квалификации чемпионата Европы-2024.

Этот поединок не выявил сильнейшего - команды сыграли вничью 1:1.

Одним из героев встречи стал центрбек "желто-синих" Илья Забарный, который практически ничего не позволил создать англичанам у ворот Георгия Бущана.

Его действия отметил Борнмут, которому принадлежат права на украинца. "Вишни" похвалили 21-летнего защитника в своих социальных сетях, написав: "Илья Забарный отыграл 90 минут и это была колоссальная демонстрация от представителя "вишен".

90 minutes for Illia Zabarnyi and it was a colossal display from the Cherries man 👏 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) September 9, 2023

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Этого же мнения придерживались и фанаты английского клуба, поддержав Забарного в комментариях.

Напомним, что, в основном, украинские болельщики были рады такому результату сборной Украины в матче с Англией. Но были и те, кто нашел негативные моменты в игре "желто-синих" и отдельных ее представителях.

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