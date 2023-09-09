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Ребров - о матче с Англией: Я считаю, что все довольны

Наставник "желто-синих" отреагировал на результат крайней игры.
Сегодня, 21:44
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью против Англии (1:1) в рамках отбора на Евро-2024.

"Считаю что все довольны, мы играли против одной из лучших команд Европы. Я говорил перед игрой, что нужно получить удовольствие от игры в обороне

Они контролировали матч, но сколько моментов они создали?

Атмосфера передалась игрокам, они показали достойную игру".

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"Довбык был поврежден, поэтому решили выпустить Яремчука. Все решал тренировочный процесс.

Сегодня будут работать врачи, потому что нужно восстанавливаться перед матчем с Италией", - сказал Ребров после игры.

Напомним, матч Италия - Украина состоится во вторник, 12 сентября, на стадионе Сан-Сиро в Милане.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров

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