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"Результат топ, Мудрик ни о чем": реакция Сети на ничью Украины с Англией в отборе ЧЕ-2024

ISPORT отследил реакцию украинских фанатов на результат сборной в матче с "Тремя львами".
Сегодня, 22:08
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В субботу, 9 сентября, во Вроцлаве (Польша) в рамках пятого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2024 прошел поединок сборных Украины и Англии.

"Желто-синие" сумели завоевать важное очко в игре с лидером группы С, сыграв вничью 1:1 - на гол Александра Зинченко представители Туманного Альбиона ответили голом Кайла Уокера

В основном такой результат очень понравился украинским болельщикам, которые отметили самоотдачу футболистов национальной команды.

Сразу после матча ISPORT прошелся по Сети в поисках лучших комментариев украинцев на матч Украина - Англия.

Напомним, что на ISPORT также можно ознакомиться с видео голов и лучших моментов матча сборных Украины и Англии.

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Видео

Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024
Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024

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