"Результат топ, Мудрик ни о чем": реакция Сети на ничью Украины с Англией в отборе ЧЕ-2024

ISPORT отследил реакцию украинских фанатов на результат сборной в матче с "Тремя львами".

В субботу, 9 сентября, во Вроцлаве (Польша) в рамках пятого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2024 прошел поединок сборных Украины и Англии.

"Желто-синие" сумели завоевать важное очко в игре с лидером группы С, сыграв вничью 1:1 - на гол Александра Зинченко представители Туманного Альбиона ответили голом Кайла Уокера

В основном такой результат очень понравился украинским болельщикам, которые отметили самоотдачу футболистов национальной команды.

Сразу после матча ISPORT прошелся по Сети в поисках лучших комментариев украинцев на матч Украина - Англия.

Статистика бідно дуже, але загальна картинка норм. Мудрик випав з гри, Яремчук лишній був. А так рахунок більш менш, тепер тяжка гра з Італією — 🇺🇦 Patriot 🇺🇦 (@patriotua1988) September 9, 2023

Мудрик ні про що на жаль. Конопля дуже класно відіграв.

Матвієнко знову помилявся, за що справедливо був замінений. Добре, що Ребров не став тягнути і чекати на привоз — Каліфорнійська сотня ✙ 🇺🇦 (@scorpionium) September 9, 2023

+6 хвилин, ви шо там з дуба впали, це ж посивіти можна 😅

1:1 Зінченко боженька 🥰 — Брігморська відьма (@angry_nastia) September 9, 2023

Дуже сподобалось те, що побачив від збірної Реброва проти Англії. Конопля, Забарний, Зінченко, Степаненко, Циганков, Бущан окрема подяка. Прикро за Михайла Мудрика , бо цю гру дивились в Лондоні дуже детально і це була не краща реклама для Михайло — Павло (@pavloukr) September 9, 2023

Україна зіграла 1:1 з Англією!

Цілком закономірний результат.

Це була найкраща гра збірної за останній час. Зінченко красень. Так тримати. Й хоч матч був у Вроцлаві, але таке відчуття, що ніби грали в Києві або Львові.

Далі у вівторок буде складна гра з Італією #EURO2024 — Dmytro Yefymenko (@Dmiefimenk) September 9, 2023

Це топ, ця нічия рівна перемозі, так тримати Україна!!! Україна - Англія 1:1 #UKRENG — {{ Флорідський фронтенд }} 🇺🇦🇺🇸🇭🇷 (@sergsagan) September 9, 2023

Все

Україна Англія - 1:1

Дуже гарно зіграли! — Молодий Хмиз (@Khmyzenko5) September 9, 2023

Англія - Україна 1:1



Молодці, реально не очікував такого результату.



Дякую за гру, козаки! — Яскраве Слово (@VParanic) September 9, 2023

Бились як леви Україна 1:1 Англія — ✙ 𝕺𝖑𝖉𝖗𝖆𝖛𝖊𝖓✙ (@Oldraven6) September 9, 2023

Не думала я, що після перегляду матчу "Україна-Англія" у мене буде гарний настій😁 — Пані Вікторія (@MrsViktoria_) September 9, 2023

Напомним, что на ISPORT также можно ознакомиться с видео голов и лучших моментов матча сборных Украины и Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!