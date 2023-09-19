Украина определилась, где примет Северную Македонию в отборе к Евро-2024

Стало известно, где сборная Украины будет принимать Северную Македонию в матче седьмого тура квалификации Евро-2024, который состоится 14 октября.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, этот поединок будет сыгран в столице Чехии Праге на стадионе местного клуба Спарта. Арена способна вместить около 19 тысяч зрителей.

Начало матча Украина - Северная Македония запланировано на 16:00 по киевскому времени.

sparta.cz

Отметим, что 17 октября украинская сборная также сыграет на выезде с Мальтой в восьмом туре квалификации Евро-2024. Начало - в 21:45 по Киеву.

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На данный момент Украина с семью баллами после пяти сыгранных матчей занимает третье место в отборочной группе С. Северная Македония с таким же количеством очков идет четвертой, но уступает "сине-желтым" по дополнительным показателям.

Второе место занимает Италия, которая имеет также семь пунктов после четырех матчей. Лидирует в группе Англия с 13 очками, а аутсайдер Мальта все свои пять поединков проиграла.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей сборной Украины.

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