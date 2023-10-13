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Дети воинов "Трибуны героев" и дети-переселенцы выведут игроков Украины на матч против Северной Македонии

К тому же на игре квалификации ЧЕ-2024 в Праге ожидается мощная поддержка украинских фанатов.
Сегодня, 14:16
Виталий Миколенко и Александр Караваев / УАФ
Виталий Миколенко и Александр Караваев / УАФ

В субботу, 14 октября, сборная Украины проведет очередной матч в рамках отбора ЧЕ-2024. На этот раз оппонентом команды Сергея Реброва станет сборная Северной Македонии.

По словам первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко, на этой игре, которая пройдет в Праге, ожидается мощная поддержка украинских фанатов.

"Мы благодарны нашим чешским партнерам, правительству и руководству футбольной ассоциации, за гостеприимный прием сборной в Праге! К сожалению, это только номинально домашний матч для нашей команды, и она снова сыграет не в родных стенах", - цитирует Костюченко официальный сайт УАФ.

"Но мы ожидаем мощной поддержки украинских болельщиков, каждый из которых получит на стадионе гостеприимной столицы Чехии национальный флаг Украины. Таким образом мы пытаемся создать на арене во время матча домашнюю атмосферу в родных для нас всех сине-желтых цветах".

Источник: Getty Images

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Он также сообщил, что выводить игроков национальной сборной будут дети-переселенцы и дети воинов "Трибуны героев", которые отдали свою жизнь за свободу Украины.

"Отдельный сектор на стадионе также традиционно мы отвели семьям погибших воинов из "Трибуны героев". Это более 100 человек, в том числе дети воинов, которые любили футбол и были чрезвычайно преданы родной стране, пожертвовав за нее самым дорогим - своей жизнью".

"В воскресенье, на следующий день после матча, у детей будет встреча с игроками и тренерами сборной. Именно дети воинов "Трибуны героев", а также дети-переселенцы выведут футболистов на этот поединок".

Напомним, что стартовый свисток матча между сборными Украины и Северной Македонии прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

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