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Сборная Украины провела первую тренировку после общего сбора

Началась подготовка национальной сборной к поединку отбора на ЧЕ-2024 против Италии.
Вчера, 23:53
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

В понедельник, 13 ноября, состоялся первый день тренировочного сбора украинской национальной команды, сообщает официальный сайт УАФ.

Футболисты сборной Украины собрались в польском Гданске, но не в полном составе - игроки Динамо не успели на поезд из Кривого Рога в Киев. В расположение сборной представители столичного коллектива прибудут во вторник, 14 ноября.

После сбора "желто-синие" провели первую тренировку на старой арене Лехии под названием Стадион на Траугутта (по назвию улицы генерала Ромуальда Траугутта, на которой она расположена).

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В тренировке приняли участие девять игроков, которые провели свои матчи не позднее субботы, и Егор Назарина, который не играл в матче Шахтер - Днепр-1 (1:3). Все остальные футболисты работали в тренажерном зале.

Напомним, что сборная Украины готовится к финальному матчу отбора чемпионата Европы-2024 против сборной Италии, который состоится 20 ноября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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