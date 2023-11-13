Зинченко рассказал, чем займется после завершения карьеры

Украинец не может жить без футбола.

Футболист Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своих планах после завершения карьеры игрока.

По словам 26-летнего защитника, он сосредоточен на том, чтобы остаться в футболе.

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"Я наверняка хотел бы остаться в футболе. Я не знаю, как тренер или в другой роли. Очень много идей и мечты в голове, но сейчас хочу быть более сфокусированным на карьере футбола.

Время покажет. Могу сказать с большой вероятностью, что я останусь в футболе", - сказал Зинченко в интервью Twich-каналу passion_ua.

Ранее Зинченко назвал лучшую команду в мире.

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