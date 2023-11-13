Зинченко назвал лучшую команду в мире

Защитник Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко высказался о командах, которые его вдохновляют.

По словам игрока, ему нравилась игра лондонского клуба в прошлом, но сейчас лидерство держит Манчестер Сити.

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"Если брать футбол, то меня Арсенал вдохновлял с того времени, когда там играл Анри, молодой Фабрегас. Я болел за эту команду достаточно длительный промежуток времени.

Кто вдохновляет меня сейчас? Чтобы становиться самым лучшим, ты должен смотреть на лучших. Могу сказать, что сегодня лучшая команда в мире - это Манчестер Сити. Они это доказали и доказывают в каждой игре, поэтому глядя на эту команду, ты понимаешь, что тебе еще есть над чем работать.

Я знаю многих ребят оттуда и тренерский штаб. Знаю, как у них все настроено: менталитет победителя или когда ты теряешь очки, после чего на следующий день никто не разговаривает друг с другом. Это менталитет. Это такой клуб, который построен на много лет вперед", - рассказал Зинченко в интервью Twich-каналу passion_ua.

Напомним, Зинченко выступал за Манчестер Сити с 2016 по 2022 год.

Ранее Александр высказался о первом забитом голе на Эмирейтс.

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