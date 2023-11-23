Точно не Уэльс: Читатели ISPORT выбрали соперника для Украины в плей-офф отборе на Евро-2024

В четверг, 23 ноября, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка плей-офф квалификации на чемпионат Европы-2024.

В преддверии мероприятия ISPORT в своем Telegram-канале провел опрос среди подписчиков: кого бы из соперников хотели бы получить для Украины.

В результате голосования желаемым оппонентом для команды Сергея Реброва стала сборная Боснии и Герцеговины (43%). Затем идет Израиль, который набрал - 42%.

Нежеланным оппонентом стала национальная команда Уэльса - 15%.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция, которая начнется в 13:00 по Киеву.

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