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"Я напомню ему о войне": Ребров поговорит с тренером Боснии и Герцеговины, который защищает россиян

Пока украинцы сдерживают российских оккупантов ценой своих жизней, Саво Милошевич выступает за возвращение представителей страны-404 на международную арену.
Сегодня, 19:00
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В среду, 20 марта, состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва по случаю будущего поединка плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024 против сборной Боснии и Герцеговины.

Во время своего выступления наставник "сине-желтых" рассказал о своем визави Саво Милошевиче, вместе с которым они выступали за казанский рубин.

"Я очень хорошо знаю Саво, (с тех времен), когда играл с ним. Думаю, он очень хороший человек, очень честный. Но я не знаю его как тренера, он ведь работает со сборной всего четыре матча", - сказал Ребров.

"В играх он часто меняет игроков и, временами, структуру. Достаточно сложно подготовиться к этой команде. Я уважаю Саво. Но в матче мы не будем друзьями. До и после матча я, конечно, пожелаю ему всего хорошего. Но у нас разные задания".

Саво Милошевич
Саво Милошевич / Источник: Getty Images

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Сергея Станиславовича также попросили прокомментировать то, что Милошевич поддерживает возвращение российских футболистов к выступлению на международных соревнованиях.

"Я не видел этого интервью от Саво. Если он это говорил, то да, я ему напомню, что у нас продолжается война, что такая ситуация. Я этого не слышал, но если я увижу, то я скажу. Сейчас для нас более важно - подготовиться к этой игре, чем говорить об этом сейчас".

Напомним, что матч за выход в финал плей-офф квалификации Евро-2024 между Украиной и Боснией и Герцеговиной состоится в четверг, 21 марта. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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