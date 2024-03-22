"Я просто сказал": Ребров раскрыл, какой провел диалог с Яремчуком перед голом

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался про победу над Боснией и Герцеговиной (2:1) в плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024.

По словам тренера, он сказал Роману Яремчуку, который стал лучшим игроком матча, просто забить.

"Что сказал Яремчуку? Чтобы он забил гол.

В последние 15 минут мы изменили игру. Ожидали, что матч будет очень сложным. Боснийцы изменили структуру - играли в 3 центральных защитника. Мы готовились к этому, но Босния очень хорошо защищалась. Было тяжело взламывать эту линию обороны. Благо, мы победили.

Мы играли против очень сильной команды. С этим тренером команда раньше никогда не играла с тремя центрбеками. До забитого гола боснийцы защищались очень хорошо. Но мы выпустили второго нападающего, это помогло нам забить голы".

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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