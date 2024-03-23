Яремчук назвал сборную, на которую похожа Исландия

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от финального матча плей-офф квалификации за выход на Евро-2024 против Исландии.

"Это очень организованная команда. Их стиль игры проще, на контратаках. В обороне хорошо организованы. Я думаю, что это плюс-минус Уэльса, мне так кажется.

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Мое видение: три защитника, больше обороны, есть хорошие люди, которые выбегают в атаки. Будет непросто.

Надеюсь на наших болельщиков. Действительно соскучился (по болельщикам). Ребята тоже. Когда играешь в Европе, то скучаешь по украинцам, нашей атмосфере, хочется их порадовать, принести хорошее настроение и уехать на Евро", - сказал Яремчук в интервью для ВЗБІРНА.

Матч Украина - Исландия пройдет во Вроцлаве 26 марта. Старт в 21:45.

Напомним, Яремчук вошел в топ-5 лучших бомбардиров сборной Украины в истории.

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