"Главное, что не сдались": Лунин оценил победу над Боснией и Герцеговиной

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал победу национальной команды над Боснией и Герцеговиной (2:1).

Украинский футболист отметил характер, который позволил вырвать победу.

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"Получился однозначно тяжелый матч со сложным, неприятным соперником, пытавшимся навязать нам свою игру через длинные передачи. Было много борьбы, подборов, стандартов. Хорошо, что мы не уступили.

Мы старались показывать свою игру, держать мяч внизу. Главное, что не сдались, играли до конца, проявили характер. Такие поединки — это хороший опыт.

Я хочу поблагодарить всю команду, всех ребят. И тех, кто вышел на замену и помог, дал игре новый импульс", - отметил Лунин.

В финальном матче Украина сыграет против Исландии. Поединок пройдет 26 марта.

Ранее сообщалось, что Лунин заинтересовал топ-клуб Англии.

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