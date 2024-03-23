iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Главное, что не сдались": Лунин оценил победу над Боснией и Герцеговиной

Вратарь назвал ключевой фактор успеха.
Сегодня, 12:11
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал победу национальной команды над Боснией и Герцеговиной (2:1).

Украинский футболист отметил характер, который позволил вырвать победу.

Читай также: Яремчук назвал сборную, на которую похожа Исландия

"Получился однозначно тяжелый матч со сложным, неприятным соперником, пытавшимся навязать нам свою игру через длинные передачи. Было много борьбы, подборов, стандартов. Хорошо, что мы не уступили.

Мы старались показывать свою игру, держать мяч внизу. Главное, что не сдались, играли до конца, проявили характер. Такие поединки — это хороший опыт.

Я хочу поблагодарить всю команду, всех ребят. И тех, кто вышел на замену и помог, дал игре новый импульс", - отметил Лунин.

В финальном матче Украина сыграет против Исландии. Поединок пройдет 26 марта.

Ранее сообщалось, что Лунин заинтересовал топ-клуб Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: УАФ

Статьи по теме

Тренер Жироны оценил безголевую серию Довбыка в Ла Лиге Тренер Жироны оценил безголевую серию Довбыка в Ла Лиге
Дерзкий ответ: Судаков тонко потроллил дебютанта сборной Украины Дерзкий ответ: Судаков тонко потроллил дебютанта сборной Украины
Главный тренер сборной Англии ответил на слухи о назначении в Манчестер Юнайтед Главный тренер сборной Англии ответил на слухи о назначении в Манчестер Юнайтед
NaVi сыграют с россиянами на стадии легенд PGL CS2 Major Copenhagen: онлайн-трансляция NaVi сыграют с россиянами на стадии легенд PGL CS2 Major Copenhagen: онлайн-трансляция
Помочь журналистам

Видео

Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча
Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился, провал Марченко
просмотров

Последние новости

Европа13:34
Тренер Жироны оценил безголевую серию Довбыка в Ла Лиге
Евро-202413:14
Дерзкий ответ: Судаков тонко потроллил дебютанта сборной Украины
Европа12:45
Главный тренер сборной Англии ответил на слухи о назначении в Манчестер Юнайтед
Киберспорт12:24
NaVi сыграют с россиянами на стадии легенд PGL CS2 Major Copenhagen: онлайн-трансляция
Евро-202412:11
"Главное, что не сдались": Лунин оценил победу над Боснией и Герцеговиной
Бокс11:48
Уоррен назвал сроки боя Фьюри - Джошуа
НБА11:24
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Джексона на последних секундах матча с Сан-Антонио
Лига Чемпионов11:08
Воспитанник Динамо заинтересовал топ-клуб Испании
Бокс10:46
"Беги, кролик, беги": Фьюри дерзко обратился к Усику
Теннис10:23
Монфис назвал лучшие качества своей супруги Свитолиной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK