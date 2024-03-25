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"Едем побеждать": лидер Исландии сделал грозное послание для Украины

Гудмундссон оценил шансы своей команды.
Сегодня, 16:40
Берг Гудмундссон / Getty Images
Берг Гудмундссон / Getty Images

Нападающий сборной Исландии Йоханн Берг Гудмундссон высказался о поединке против Украины в финал плей-офф отбора на Евро-2024.

По словам игрока, исландская сборная намерена выйти на Евро-2024.

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"Все знают, что у сборной Украины хорошие игроки. Но у нас тоже отличные футболисты. Хотелось бы решить вопрос с выходом на Евро в основное время, но мы готовы ко всему. В команде высокая уверенность в своих силах.

Верим, что можем победить Украину и едем за этим в Польшу. И мы намерены сделать это, очень хотим поехать на большой турнир", - сказал Гудмундссон в интервью для fotbolti.net.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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