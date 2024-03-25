"Вот это уровень": Зинченко тонко потроллил Лунина перед матчем с Исландией
В расположение сборной царит прекрасная атмосфера.
Полузащитник сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко пошутил над вратарем Реала Андреем Луниным.
Представитель "канониров" среагировал на комплимент от пресс-аташе сборной Александра Гливинского, а затем подколол Лунина.
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"Вот видно сразу, что это Английская Премьер-лига. Люди умеют работать на камеру", - сказал Гливинский.
"Вот, вот это уровень", - отреагировал Зинченко и показал Андрея.
Финальный матч плей-офф отбора Евро-2024 между сборными Украины и Исландии состоится 26 марта. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.
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