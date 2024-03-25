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"Немного повезло": наставник Исландии отреагировал на победу Украины над БиГ

Оге Харейде не стал раскрывать тактику своей команды.
Сегодня, 19:11
Оге Харейде / Getty Images
Оге Харейде / Getty Images

Во вторник, 26 марта, сборная Украины сыграет с национальной командой Исландии в рамках финала отбора на чемпионат Европы-2024.

Главный тренер исландской команды Оге Харейде поделился мнением о победе Украины над Боснией и Герцеговиной (2:1). По словам тренера, команде Сергея Реброва улыбнулась удача.

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"Схема игры? Я не скажу вам этого, извините. Вы увидите это завтра.

Мы смотрели эту игру и знаем, как играла Боснию. Они хорошо сыграли против Украины. На мой взгляд, Украине в конце немного повезло".

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется 26 марта в 21:45 по Киеву.

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Источник: УАФ

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