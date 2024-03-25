"Возможно, сыграет нам на руку": тренер Исландии оценил шансы в матче с Украиной

Во вторник, 26 марта, сборная Украины сыграет с национальной командой Исландии в рамках финала отбора на чемпионат Европы-2024.

Главный тренер исландской команды Оге Харейде высказался о противостоянии. По словам специалиста, шансы сборных равны, хоть и команда Реброва считается фаворитом.

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"Иногда мы должны применять защитный подход, но на самом деле мы имеем атакующий менталитет и должны думать, как атаковать. Конечно, мы понимаем, что Украина очень сильная команда с очень классными игроками. Но на самом деле такие игры, как завтра – это финал. Такая игра может быть однажды в жизни.

Если вы говорите, что Украина – фаворит, то я с вами не соглашусь, потому что шансы – 50 на 50. Потому что все мы понимаем, что это только одна игра, и она покажет, кто собственно выиграет.

Конечно, я могу сказать, что, возможно, потому, что все считают Украину фаворитом, на нее есть давление. Возможно, то, что Украина имеет этот статус фаворита, даже сыграет нам на руку".

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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