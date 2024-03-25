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Зинченко рискует пропустить матч с Исландией

Ребров оценил состояние украинского полузащитника.
Сегодня, 19:46
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о капитане команды Александре Зинченко.

По словам наставник, полузащитник может не сыграть с Исландией.

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"Я не знаю, насколько Александр Зинченко готов провести два матча подряд. Мы еще не приняли решение, кто завтра будет играть. Я считаю, что Александр заслуживает играть, он патриот, но, к сожалению, много времени пропустил в Арсенале из-за травмы.

Будем принимать решение, но я не знаю, как он сыграет два матча".

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется 26 марта в 21:45 по Киеву.

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Источник: УАФ

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