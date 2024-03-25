Ребров рассказал о состоянии Цыганкова перед матчем с Исландией

Виктор пропустил поединок с Боснией и Герцеговиной.

Во вторник, 26 марта, сборная Украины сыграет с национальной командой Исландии в рамках финала отбора на чемпионат Европы-2024.

Главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров поделился подробностями состояния Виктора Цыганкова перед игрой. По словам специалиста, тренерский штаб рассчитывает на него.

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"Надеемся, что Цыганков сыграет. Он тренируется несколько дней, завтра будем принимать решение, потому что он работает полноценно только два дня. Главное сейчас – его физические кондиции".

Отметим, Цыганков из-за травмы колена, полученной в игре за Жирону, пропустил встречу с Боснией и Герцеговиной (2:1).

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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