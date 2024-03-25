Тренер Исландии: У нас есть игроки, которые могут наказать Украину

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде поделился ожиданиями от финального матча плей-офф отбора к Евро-2024 против национальной команды Украины.

По словам специалиста, у его команды есть сильные стороны, благодаря которым можно достичь успеха.

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"В Украине физически сильные и быстрые игроки. Они быстро проникают между линиями. Но когда они атакуют, их слабые места в защите могут быть обнаружены, и у нас есть игроки, которые могут их наказать.

Посмотрим, как они сыграют завтра. Мы смотрели игру Украины против Боснии, и боснийцы играли хорошо".

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется 26 марта в 21:45 по Киеву.

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