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Лунин VS Трубин: Ребров высказался о смене голкипера в матче против Исландии

Тренерский штаб еще не готов ответить, кто сыграт в решающей игре.
Сегодня, 20:32
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос о смене голкипера в матче с Исландией. 

По словам специалиста, тренерский штаб примет решение в день матча.

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"Все может быть в национальной сборной. Но я доволен тем, что у наших голкиперов есть практика на очень высоком уровне. Завтра примем решение".

Отметим, что с Боснией отыграл Лунин и пропустил один гол - автогол от Матвиенко (2:1).

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется 26 марта в 21:45 по Киеву.

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Источник: УАФ

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