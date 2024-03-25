"Мы сыграли плохо, должны задуматься": Ребров - о победе Украины над Боснией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о победе над Боснией и Герцеговиной (2:1) в полуифнале отбора квалификации на Евро-2024.

Наставник признал, что его подопечные сыграли плохо.

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"Я считаю, что мы плохо сыграли с Боснией. Нужно задуматься о том, в чем была проблема.

Как игроки провели разговор между собой, так и мы разобрали этот матч. Я уверен, что завтра мы увидим другую команду с другим настроением".

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Украина - Исландия, которая начнется 26 марта в 21:45 по Киеву.

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