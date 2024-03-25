iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Мы сыграли плохо, должны задуматься": Ребров - о победе Украины над Боснией

Наставник оценил важность хорошего результата с Исландией.
Вчера, 20:44
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о победе над Боснией и Герцеговиной (2:1) в полуифнале отбора квалификации на Евро-2024.

Наставник признал, что его подопечные сыграли плохо.

Читай также: Лунин VS Трубин: Ребров высказался о смене голкипера в матче против Исландии

"Я считаю, что мы плохо сыграли с Боснией. Нужно задуматься о том, в чем была проблема.

Как игроки провели разговор между собой, так и мы разобрали этот матч. Я уверен, что завтра мы увидим другую команду с другим настроением".

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Украина - Исландия, которая начнется 26 марта в 21:45 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: УАФ

Статьи по теме

Один из ключевых игроков Ман Сити может восстановиться от травмы до игры с Арсеналом Один из ключевых игроков Ман Сити может восстановиться от травмы до игры с Арсеналом
Футболист Шахтера отметился голом в матче за свою сборную Футболист Шахтера отметился голом в матче за свою сборную
Украина - Исландия: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора на Евро-2024 Украина - Исландия: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора на Евро-2024
"Был близок к завершению карьеры": игрок Шахтера признался, что мог завершить карьеру "Был близок к завершению карьеры": игрок Шахтера признался, что мог завершить карьеру
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:42
Европа23:42
Один из ключевых игроков Ман Сити может восстановиться от травмы до игры с Арсеналом
Европа23:13
Футболист Шахтера отметился голом в матче за свою сборную
Евро-202422:52
Украина - Исландия: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора на Евро-2024
Украина22:44
"Был близок к завершению карьеры": игрок Шахтера признался, что мог завершить карьеру
Другие страны22:31
Некогда одного из самых перспективных форвардов мира дисквалифицировали на два года
Европа22:14
Анчелотти объяснил, почему отказал Бразилии
Европа21:59
Будущий соперник Украины в Лиге наций проиграл в спарринге сборной, которая не попала на Евро
Украина21:50
Зинченко возглавляет список самых дорогих украинцев, Довбик догоняет Мудрика
Украина21:22
В Одессе в результате российского обстрела пострадал Дворец спорта
Европа21:22
В деловом стиле: Жена Судакова поделилась фотографиями с совместной фотосессии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK