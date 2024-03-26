"Более сложный соперник": Лунин сравнил сборные Исланди и БиГ

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился ожиданиями от финала плей-офф за выход на Евро-2024 против Исландии.

По словам футболиста, Босния и Герцеговина слабее, чем Исландии.

Читай также: Украина – Исландия: анонс, прогноз и ориентированные составы команд

"Гораздо более сложная. Более организованная команда более силовая, и мне кажется, с большим опытом. Игра будет 100% гораздо труднее, требовательнее".

Матч Украина - Исландия состоится 26 марта. Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!