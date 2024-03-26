Украина – Исландия: анонс, прогноз и ориентированные составы команд

ISPORT рассказывает все, что нужно знать о матче плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года.

В рамках плей-офф отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет с Исландией за право сыграть в финальной стадии турнира.

Матч состоится сегодня, 26 марта, на стадионе Тарчински Арена в польском городе Вроцлав в 21:45 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на OTT-платформе MEGOGO и региональных каналах Общественного. Онлайн-трансляция будет на нашем сайте.

УАФ

Накануне игры для Украины главным вопросом продолжает быть готовность Виктора Цыганкова. На первую игру вингер "желто-голубых" не успел восстановиться от травмы, однако, днями ранее он вернулся в основную группу, поэтому, его точно стоит ожидать в заявке, но неизвестно, рискнет ли Сергей Ребров выпускать одного из лидеров с первых минут.

В Исландии нет никаких проблем с составом. Все игроки скандинавского коллектива готовятся к важнейшей встрече в штатном режиме. Эту информацию на предматчевой пресс-конференции подтвердил наставник команды Оге Харейде.

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Перед игрой со скандинавским коллективом в стане национальной команды царит не столь расслабленная атмосфера, как перед встречей с Боснией и Герцеговиной. Игроки сборной научились на своих ошибках, и в частности Ефим Конопля заметил, что к этой встрече надо подготовиться гораздо лучше чем к предыдущему поединку.

"Я вважаю, що ми погано зіграли з Боснією. Потрібно замислитися над тим, у чому була проблема. Як гравці провели розмову між собою, так і ми розібрали цей матч. Я впевнений, що завтра ми побачимо іншу команду з іншим настроєм", - заявив Сергій Ребров.

Что касается сборной Исландии, то "викинги" настроены дать бой нашей сборной несмотря на статус андердога. Это, в том числе, подтверждают и слова одного из лидеров коллектива уже упомянутого Харейде Йоханна Гудмунсона.

Одна из реплик самого Оге также заслуживает особого внимания. Норвежец рассказал, что его дочь в начале полномасштабного вторжения ] приняла у себя беженцев из нашей страны .

Прогноз на матч Украина - Исландия

Статус андердога для гостей подтверждают и букмекерские котировки, которые считают значительным фаворитом коллектив Сергея Реброва.

Эксперты ожидают прохода Украины уже в основное время, а с учетом дополнительного времени у "желто-голубых" еще больше шансов.

Победа Украины в основное время - 1.54

Ничья в основное время - 4.30

Победа Исландии в основное время - 7.40

Проход Украины - 1.26

Проход Исландии - 4.05

Интересным также является коэффициент на то, что в матче будет забито более одного мяча. На то, что это произойдет коэффициент - 1.34, а на обратный результат - 3.25

Наш прогноз будет именно обратным. Мы поверим в сборную, но главную команду страны точно ожидает напряженная встреча, исход которой по нашему мнению, решит один эпизод.

Прогноз ISPORT: Победа Украины - 0:1

Ориентировочные составы на матч Украина - Исландия

Украина: Лунин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Бражко, Зинченко, Судаков - Цыганков, Довбик, Мудрик.

Исландия: Вальдимарссон - Палссон, Ингасон, Гретарссон, Тораринсон - Вилумссон, Гаральдсон, Траустассон, Андерсон - Оскарссон, Гудмундсон

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