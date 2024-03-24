Тренер сборной Исландии - о войне: Моя дочь принимала беженцев из Украины

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде высказал слова поддержки украинцам из-за развязанной россиянами войны.

Норвежский специалист перед встречей с "сине-желтыми" в квалификации Евро-2024 рассказал, что его дочь помогала украинским беженцам.

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"Относительно войны в Украине, то мне жаль украинцев, которые проходят через страдания.

Моя дочь в своем доме принимала беженцев из Украины, и мне жаль, что им пришлось покинуть свою страну из-за атаки другого государства. Ужасно, что такое происходит в современном обществе", - приводит слова Харейде mbl.is.

Напомним, что финальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Украина - Исландия состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Исландия.

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