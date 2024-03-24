iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер сборной Исландии - о войне: Моя дочь принимала беженцев из Украины

Норвежский наставник исландцев озвучил свою позицию относительно российской агрессии.
Сегодня, 10:38
Оге Харейде / Getty Images
Оге Харейде / Getty Images

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде высказал слова поддержки украинцам из-за развязанной россиянами войны.

Норвежский специалист перед встречей с "сине-желтыми" в квалификации Евро-2024 рассказал, что его дочь помогала украинским беженцам.

Читай также: Цыганков тренировался в общей группе сборной Украины перед матчем с Исландией

"Относительно войны в Украине, то мне жаль украинцев, которые проходят через страдания.

Моя дочь в своем доме принимала беженцев из Украины, и мне жаль, что им пришлось покинуть свою страну из-за атаки другого государства. Ужасно, что такое происходит в современном обществе", - приводит слова Харейде mbl.is.

Напомним, что финальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Украина - Исландия состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Исландия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Исландии Оге Харейде

Статьи по теме

"Исландия навязывает верховую борьбу": Попов оценил будущего соперника сборной Украины "Исландия навязывает верховую борьбу": Попов оценил будущего соперника сборной Украины
Матч с Исландией обслужит рефери, при котором Украина все поединки свела вничью Матч с Исландией обслужит рефери, при котором Украина все поединки свела вничью
Итальянский клуб может потерять всех своих форвардов Итальянский клуб может потерять всех своих форвардов
Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате Украины по биатлону Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате Украины по биатлону
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился, провал Марченко
просмотров

Последние новости

Евро-202413:59
"Исландия навязывает верховую борьбу": Попов оценил будущего соперника сборной Украины
Европа13:50
Итальянский клуб может потерять всех своих форвардов
Биатлон13:31
Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате Украины по биатлону
Формула 113:20
Алонсо был наказан за потенциально опасное вождение
Европа12:59
Бывший директор Ливерпуля заявил, что Стерлинга ждала тюрьма, если бы не футбол
Евро-202412:48
Матч с Исландией обслужит рефери, при котором Украина все поединки свела вничью
Формула 112:20
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Бокс11:59
Хирн оценил вероятность организации боя Уайлдер - Чжилей
Олимпийские игры11:55
Украинские шпажистки получили квалификацию на Олимпийские игры
Бокс11:25
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK