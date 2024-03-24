Конопля - о сборной Исландии: Босния, которая умножена на три

Защитник сборной Украины Ефим Конопля поделился мыслями о матче со сборной Исландии.

По словам футболиста "желто-голубых", со скандинавским коллективом будет втрое сложнее чем с Боснией.

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"Боснийцы хорошо оборонялись. Исландия - это Босния, умноженная на три. У них есть дисциплина, которой у Боснии не было.

Я уверен, что они физически гораздо лучше подготовлены. Они точно знают, что делают, потому что показывают хороший результат в течение длительного времени. Они сильнее Боснии, нам надо подготовиться серьезнее", - сказал Конопля.

Напомним, матч Украина - Исландия состоится 26 марта.

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