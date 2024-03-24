iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Конопля - о сборной Исландии: Босния, которая умножена на три

Ефим охарактеризовал будущего соперника.
Вчера, 20:33
Ефим Конопля / УАФ
Ефим Конопля / УАФ

Защитник сборной Украины Ефим Конопля поделился мыслями о матче со сборной Исландии.

По словам футболиста "желто-голубых", со скандинавским коллективом будет втрое сложнее чем с Боснией.

Читай также: Сын легенды, звездный партнер украинца и другие: кто они, следующие соперники сборной?

"Боснийцы хорошо оборонялись. Исландия - это Босния, умноженная на три. У них есть дисциплина, которой у Боснии не было.

Я уверен, что они физически гораздо лучше подготовлены. Они точно знают, что делают, потому что показывают хороший результат в течение длительного времени. Они сильнее Боснии, нам надо подготовиться серьезнее", - сказал Конопля.

Напомним, матч Украина - Исландия состоится 26 марта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исландия Ефим Конопля

Статьи по теме

"Могли бы доказать преимущество раньше": Конопля прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной "Могли бы доказать преимущество раньше": Конопля прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной
"Мы едем побеждать": Нападающий сборной Исландии поделился ожиданиями от игры с Украиной "Мы едем побеждать": Нападающий сборной Исландии поделился ожиданиями от игры с Украиной
Конопля: Будем делать все ради победы над Италией Конопля: Будем делать все ради победы над Италией
"Насыпает какую-то хр*нь": Конопля потроллил Мудрика в соцсети "Насыпает какую-то хр*нь": Конопля потроллил Мудрика в соцсети
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Другие страны23:59
14-летний вундеркинд, которого подпишет Ман Сити, дебютировал в профессиональном футболе
Европа23:27
Самая сексуальная фанатка Ман Юнайтед поделилась фотографиями из своего отпуска
Европа23:08
Лидер сенсационного Байера высказался о возможности сменить клубную прописку
Европа22:50
14 побед в 14-ти матчах: Женская команды Барселоны снова разгромила Реал
Европа22:41
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
Европа22:35
Агуэро: Я хотел бы вернуться на поле
Киберспорт22:22
PGL Major Copenhagen 2024: стали известны все участники плей-офф
Европа22:14
Экс-игрок Эвертона: Салах - не игрок мирового уровня
Киберспорт22:11
NaVi вышли в плей-офф PGL CS2 Major Copenhagen
Европа21:58
Магуайр преждевременно покинул расположение сборной Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK