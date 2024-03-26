"Free Azovstal Defenders". Сборная Украины напомнила по поводу освобождения пленных

"Желто-синие" напомнили про войну в Украине.

Сборная Украины провела акцию поддержки после тренировки в Опаленице.

Футболисты и тренерский штаб национальной команды развернули баннер Free Azovstal Defenders (Освободите защитников Азовстали).

Читай также: Украина – Исландия: анонс, прогноз и ориентированные составы команд

Сборная "напомнила Европе о важности освобождения пленных и о том, что в Украине продолжается война и ежедневно гибнут люди".

Напомним, сегодня, 26 марта, Украина сыграет против Исландии в рамках отбора на Евро-2024. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!