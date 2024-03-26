"Free Azovstal Defenders". Сборная Украины напомнила по поводу освобождения пленных
"Желто-синие" напомнили про войну в Украине.
Сборная Украины провела акцию поддержки после тренировки в Опаленице.
Футболисты и тренерский штаб национальной команды развернули баннер Free Azovstal Defenders (Освободите защитников Азовстали).
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Сборная "напомнила Европе о важности освобождения пленных и о том, что в Украине продолжается война и ежедневно гибнут люди".
Напомним, сегодня, 26 марта, Украина сыграет против Исландии в рамках отбора на Евро-2024. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.
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Источник: УАФ