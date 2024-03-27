Эмоции победителей: как сборная Украины радовалась выходу на Евро-2024
Невероятно счастливые лица.
Сборная Украины обыграла Исландию и вышла на чемпионат Европы 2024, который пройдет на полях Германии следующим летом.
После матча в раздевалке игроки очень радовались, а УАФ поделилась фото команды!
Смотрите на ISPORT: все голы и видеообзор матча Украина - Исландия
Напомним, что наша команда на чемпионате Европы сыграет в группе с Бельгией, Румынией и Словакией. Расписание матчей Евро-2024 есть на нашем сайте.
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