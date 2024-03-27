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"Проиграли Украине - это нормально": тренер Исландии оценил итог финала отбора на Евро-2024

Оге Харейде назвал игрока, который изменил ход встречи.
Сегодня, 07:40
Оге Харейде / Getty Images
Оге Харейде / Getty Images

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде прокомментировал поражение от сборной Украины (1:2) в финале плей-офф за выход на Евро-2024.

По словам специалиста, он доволен выступлением своей команды.

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"Был хороший первый тайм. Мы выигрывали 1:0. У нас были шансы в начале второго тайма забить второй мяч. Но они во втором тайме рано забили в наши ворота. Мы пытались удержать этот результат, опустились ниже, стали поближе играть к своим воротам и пропустили второй гол. Но в общем, это был довольно неплохой, равный матч.

Вышел Зинченко – он очень сильно повлиял на игру. Это очень хороший футболист «Арсенала», который изменил игру команды. Если бы мы проиграли кому-то другому, было бы обиднее. А так проиграли Украине – и это нормально.

Игроки очень разочарованы. Всегда, после каждого матча, любой игрок проигрывает – и он разочарован. Все хотят побеждать, особенно когда играют за сборную. Но нам нужно понимать, что мы играли против сильной команды и работать дальше", - приводит слова тренера Суспільне Спорт.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Украина - Исландия.

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