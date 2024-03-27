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Ребров - о матче с Исландией: Игроки были недовольны своей игрой в первом тайме

В перерыве разговор в раздевалке проходил на повышенных тонах.
Сегодня, 01:59
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В рамках финала плей-офф отбора на Евро-2024 Украина одолела Исландией.

Наставник сборной Украины Сергей Ребров высказался о ходе событий в поединке. По словам специалиста, игра со скандинавской сборной была тяжелой, но "желто-голубые" держали все под своим контролем.

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"Мы разберем эпизод с пропущенным голом. К сожалению, мы пропустили, но для меня очень важно, как мы среагировали на эту ошибку - мы пытались идти вперед и создавали моменты. Мы победили по игре.

В перерыве матча мы несколько подкорректировали, но важно, что сами игроки были очень недовольны игрой, которую они показывали. Они действительно разговаривали на повышенных тонах. Может, это и помогло. Все понимали цену этой победы. То, что мы сделали во втором тайме - заслуга всех, кто был в раздевалке", - резюмировал наставник национальной команды.

Напомним, ранее Ребров заявил, что выход на Чемпионат Европы - это праздник для всей Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исландия Сергей Ребров

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