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Ребров: Очень важная победа, ребята сделали праздник для всей Украины

Главный тренер "желто-синих" подвел итоги поединка, результат которого отправил главную команду страны на Евро-2024.
Сегодня, 00:38
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Сборная Украины сумела вырвать волевую победу над Исландией (2:1) и, как следствие, путевку на чемпионат Европы 2024 года.

После матча главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров поделился эмоциями от прошедшего поединка с исландцами.

"Я видел, насколько тяжело ребятам, мне трудно было смотреть со скамейки. Ребята сделали праздник для всей страны. Это очень важная победа", - сказал Ребров.

"Команды, попавшие в плей-офф – очень сильные. Нагрузка на игроков очень большая психологическая. Думаю, с Боснией мы не показали свой потенциал, сегодня игроки были более сконцентрированы. Оба матча были очень сложные, соперники разные, мы играли по-разному. Благодарен ребятам, что не тянули до последней минуты".

Источник: Getty Images

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Сергей Станиславович также отметил влияние гола Виктора Цыганкова, который сравнял счет на старте второй половины игры.

"Я уверен, что этот гол помог команде. Мы создавали моменты, раскрывали их оборону, хотя было очень тяжело. Благодарен болельщикам, что даже после пропущенного гола поддерживали нас".

"Видел ли я группу на Евро? Видел. Нормальная. Сначала дайте это переварить".

Напомним, что ранее Жирона поздравила Виктора Цыганкова и Артема Довбика с выходом на чемпионат Европы-2024.

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