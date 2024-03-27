iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Судаков стал лучшим игроком матча Украина - Исландия по версиям статистических порталов

Худшим игроком нашей сборной стал Руслан Малиновский.
Сегодня, 00:05
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили игроков матча Украина - Исландия.

Напомним, в финальном матче квалификации на Евро-2024 наша сборная одолела исландцев и пробилась в финальную стадию турнира.

Лучшим игроком матча оба портала признала Георгия Судакова, у которого на счету два ассиста, и оценки 8.1 и 8.2 соответственно.

Также высоко была оценена игра обоих авторов голов Михаила Мудрика и Виктора Цыганкова, также судя по статистике хорошо себя проявил Владимир Бражко.

А вот худшим игроком нашей сбориной оба портала признали Руслана Малиновского, который в этом матче отметился лишь желтой карточкой.

Оценки от WhoScored:

Оценки от SofaScore: 

С полным обзором поединка Украина - Исландия вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ребров - о матче с Исландией: Игроки были недовольны своей игрой в первом тайме Ребров - о матче с Исландией: Игроки были недовольны своей игрой в первом тайме
"Это наш Миша": Челси поздравил Мудрика с выходом на Евро-2024 и победным голом "Это наш Миша": Челси поздравил Мудрика с выходом на Евро-2024 и победным голом
Шевченко в раздевалке поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024 Шевченко в раздевалке поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
Король камбеков? Украина при Реброве четырежды выиграла, проигрывая по ходу матча Король камбеков? Украина при Реброве четырежды выиграла, проигрывая по ходу матча
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа01:59
Ребров - о матче с Исландией: Игроки были недовольны своей игрой в первом тайме
Европа01:34
"Это наш Миша": Челси поздравил Мудрика с выходом на Евро-2024 и победным голом
Европа01:20
Шевченко в раздевалке поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
Евро-202401:06
Король камбеков? Украина при Реброве четырежды выиграла, проигрывая по ходу матча
Евро-202400:59
Шевченко: С нетерпением ждем старта чемпионата в Германии
Евро-202400:58
Зинченко: Эмоции очень похожи на те, что были после игры со Швецией на Евро-2020
Евро-202400:42
Ребров: Мы все понимаем, насколько выход на Евро-2024 является важным
Евро-202400:38
Ребров: Очень важная победа, ребята сделали праздник для всей Украины
Евро-202400:36
Цыганков: Не застал радость в раздевалке
Евро-202400:31
Евро-2024: определились все 24 команды, которые сыграют в Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK