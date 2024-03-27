Судаков стал лучшим игроком матча Украина - Исландия по версиям статистических порталов

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили игроков матча Украина - Исландия.

Напомним, в финальном матче квалификации на Евро-2024 наша сборная одолела исландцев и пробилась в финальную стадию турнира.

Лучшим игроком матча оба портала признала Георгия Судакова, у которого на счету два ассиста, и оценки 8.1 и 8.2 соответственно.

Также высоко была оценена игра обоих авторов голов Михаила Мудрика и Виктора Цыганкова, также судя по статистике хорошо себя проявил Владимир Бражко.

А вот худшим игроком нашей сбориной оба портала признали Руслана Малиновского, который в этом матче отметился лишь желтой карточкой.

Оценки от WhoScored:

Оценки от SofaScore:

С полным обзором поединка Украина - Исландия вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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