Шевченко в раздевалке поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024

Украина вышла на Евро-2024, одолев Исландию в финале плей-офф отбора на континентальное первенство.

На матче присутствовал президент УАФ Андрей Шевченко, который после игры зашел к футболистам и тренерскому штабу в раздевалку, поздравив их с необычайным успехом.

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"Поверьте мне, все очень ждали этого момента. Я знаю, что все в вас верят. Я получил тысячу смс поддержки от людей, в том числе от тех, которые сейчас на первой линии защищают нашу страну.

Вы дали им небольшой кусочек счастья. Поэтому я очень благодарю вас за это. Вы молодцы", - сказал Шевченко.



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