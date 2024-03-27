Определился календарь сборной Украины на Евро-2024
Команда Сергея Реброва выступит в группе Е.
Сборная Украины обыграла Исландию (2:1) в финале отбора на чемпоинат Европы-2024.
"Желто-синие" в четвертый раз подряд выступят на международном европейском турнире.
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По итогам жеребьевки сборная Украины попала в группу Е, где ее соперниками станут команды Бельгии, Словакии и Румынии.
Календарь сборной Украины на Евро-2024:
17 июня, Мюнхен, Альянц-Арена
- Румыния – Украина
21 июня, Дюссельдорф, Меркур Шпиль-Арена
- Словакия – Украина
26 июня, Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
- Украина – Бельгия
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Украина - Исландия.
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