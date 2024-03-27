Определился календарь сборной Украины на Евро-2024

Команда Сергея Реброва выступит в группе Е.

Сборная Украины обыграла Исландию (2:1) в финале отбора на чемпоинат Европы-2024.

"Желто-синие" в четвертый раз подряд выступят на международном европейском турнире.

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По итогам жеребьевки сборная Украины попала в группу Е, где ее соперниками станут команды Бельгии, Словакии и Румынии.

Календарь сборной Украины на Евро-2024:

17 июня, Мюнхен, Альянц-Арена

Румыния – Украина

21 июня, Дюссельдорф, Меркур Шпиль-Арена

Словакия – Украина

26 июня, Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Украина – Бельгия

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Украина - Исландия.

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