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"Не буду рассказывать о своих мечтах": Зинченко оценил выход Украины на Евро

Футболист поделился эмоциями после победы над Исландией.
Сегодня, 10:10
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о выходе команды на чемпионат Европы-2024 после победы над Исландией (2:1).

По словам футболиста, он намерен насладиться моментом, а затем думать о финальной части турнира.

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"Удивительное ощущение. Я очень счастлив, потому что это еще одна мечта, которая осуществилась. Неприятно, что мы снова пропустили ранний гол и были вынуждены отыгрываться, но в итоге нам это удалось.

Безусловно, мы должны уделять этому больше внимания и проявлять больше желания с самого начала игры, чтобы не пропускать, но я горжусь этой командой. У нас очень хорошие игроки, и у нас будет возможность показать это на Евро.

Я не буду сейчас рассказывать вам о своих мечтах на финальную часть. Давайте наслаждаться этим прекрасным моментом", - отметил Зинченко.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Украина - Исландия.

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Источник: УЕФА

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