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УЕФА оценил победу Украины над Исландией

В европейском союзе отметили статиску нашей национальной сборной.
Сегодня, 11:19
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В рамках финального матча квалификации чемпионата Европы 2024 между сборная Украины переиграла Исландию (2:1).

Пресс-служба Европейского футбольного союза высказалась по поводу поединка.

"Украина продемонстрировала воодушевляющее возвращение во втором тайме во Вроцлаве и, преодолев отставание в счете, как и в прошлый четверг в Боснии и Герцеговине, обыграла Исландию и заняла место в группе E.

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Потрясающий гол, забитый Альбертом Гудмундссоном на исходе первого часа игры, позволил гостям контролировать ситуацию к перерыву после того, как удар Романа Яремчука был отменен из-за офсайда. Украина не остановилась на достигнутом, и за пять минут до конца встречи Михаил Мудрик оформил победу", - говорится в отчете.

Отметим, что УЕФА оценил статистику украинской команды - только два поражения в последних 20 отборочных матчей ЕВРО (13 побед 5 ничьих).

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Украина - Исландия.

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Источник: УЕФА

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Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

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