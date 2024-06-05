Тренер Бельгии дал оценку сборной Украины перед Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался по поводу сборной Украины, с которой его команда сыграет на Евро-2024.

По словам специалиста, коллектив Сергея Реброва имеет несколько сильных качеств.

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"Матч с Украиной сейчас очень далеко. У нас есть товарищеские матчи со сборными Черногории и Люксембургом, а также, конечно, еще будет матч со Словакией, а затем матч с Румынией и Украиной.

Конечно, этот матч далеко, но уже видели, насколько я помню, как они защищались в пять защитников в матче против Италии. Они могут защищаться в разных формациях. Это команда, которая хорошо владеет мячом, имеет хороших игроков и хорошую структуру", - приводит слова Тедеско Royal Belgian Football Association.

Матч Украина - Бельгия состоится 26 июня в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024.

Ранее суперкоспьютер оценил шансы украинской сборной на турнире.

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