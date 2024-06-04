Opta назвала фаворитов Евро-2024: а каковы шансы Украины

14 июня в Германии стартует Евро-2024, в котором примут участие 24 национальные сборные, включая Украину.

Аналитическая компания Opta провела более 10 000 симуляций грядущего турнира на своем суперкомпьютере, чтобы предугадать результаты главного международного турнира Старого света.

Фавориты Евро-2024

Бесспорными фаворитами являются сборные Англии и Франции. Их успех Opta оценивает в 19.9% и 19.1% соответственно.

Англичанине являются главными фаворитами турнира, имея один из сильнейших составов среди остальных команд. Только вероятность того, что "три львы" окажутся в финале составляет 31%. Единственное слабое место англичан - серия пенальти. В рамках Евро Англия проиграла четыре серии пенальти из пяти.

Главным соперником Англии станет Франция. У "трехцветных" есть преимущества в виде Килиана Мбаппе, Антуана Гризманна и опытного тренера в лице Дидье Дешама. Франция всего на 1% отстает от Англии в своих шансах попасть в финал, а с учетом того, что их матч может прийтись и на полуфинал - это может быть решающим моментом всего турнира.

Также неплохие шансы имеют хозяева турнира Германия, которые в последние 10 лет совсем сдали, и еще на несколько процентов от нее отстают Португалия и Испания.

Джерело: Opta Analyst

Шансы Украины на Евро-2024

Украина имеет крайне маловероятные шансы поднять над головой трофей Евро, однако, как отмечает Opta, в их симуляциях как минимум один раз, но турнир выиграла каждая сборная. У команды Сергея Реброва отличные шансы выйти из группы - более 60%.

Но вот попасть в 1/8 финала будет уже сильно сложнее, шансы на успех нашей сборной оцениваются уже в 26%. При этом то, что Украина станет чемпионом Европы существует целый 1% вероятности.

Напомним, что с расписанием Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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