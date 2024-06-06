Шевченко назвал цель Украины на Евро-2024

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался по поводу участия Украины на чемпионате Европы-2024.

По словам функционера, команда должна выйти из группы.

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"Цель – выйти из группы, и нам она по силам, а там посмотрим. Мы самая молодая команда на турнире, но у нас есть шанс.

И у нас большая мотивация, мы играем за народ, который никогда не сдается", - приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.

Украинская сборная в группе сыграет с Бельгией, Словакией и Румынией.

Ранее тренер Бельгии дал оценку сборной Украины перед Евро-2024.

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