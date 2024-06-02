"Концентрация на каждой игре": Ребров рассказал о целях сборной Украины на Евро-2024

Будущий товарищеский матч против сборной Германии будет использован сборной Украины под руководством Сергея Реброва в качестве подготовки к чемпионату Европы-2024, который стартует 14 июня.

Во время предматчевой пресс-конференции 49-летний наставник "сине-желтых" поделился целями своей команды на будущем турнире.

"Мы очень рады представлять Украину на таком турнире. Все смогут увидеть наш флаг на Евро. Украина стремится присоединиться к европейской семье, поэтому важно быть здесь вместе с лучшими командами континента", - цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

"Нужно сконцентрироваться на каждой игре. У нас хороший баланс между молодыми и опытными игроками. Наш первый матч на Евро - с Румынией, мы должны сосредоточиться на подготовке к нему, а дальше посмотрим".

Сергея Станиславовича также спросили насчет самой тяжелой части подготовки.

"Всегда трудно сравнивать. Если сравнивать с нашими защитниками, которые защищают Украину, то это ничто. В чем проблема — преодолеть чуть большую дорогу? Все наши футболисты это понимают. Я говорил им, что большой успех — попасть на Евро. Но мы должны показать свой максимум, чтобы быть конкурентоспособными в финальном турнире".

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обсудил сборную Германии, сравнив ее с той командой, которой она была год назад во время их предыдущей встречи.

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