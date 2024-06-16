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Мерзкий поступок: Фанаты сборной Шотландии ударили в спину ногой женщину

Немецкая болельщица стала жертвой издевательств приезжих гостей.
Сегодня, 21:53
Фанаты Шотландии / Getty Images
Фанаты Шотландии / Getty Images

В пятницу во время матча открытия Евро-2024 в Олимпийском парке Мюнхена фанаты сборной Шотландии оскорбили и ударили ногой 22-летнюю местную жительницу.

По данным издания Tag24, пострадавшая сразу сообщила полиции, и троих 24-летних мужчин из Северной Ирландии задержали.

Отметим, после внесения залога болельщиков отпустили, дальнейшая их судьба неизвестна.

Напомним, сборная Германии разгромила Шотландию в стартовом матче чемпионата Европы со счетом 5:1.

На ISPORT доступен видеообзор поединка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фанаты сборная Шотландии

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