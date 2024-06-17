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Тренер Румынии - о разгроме Украины: Незабываемая, историческая победа

Оппоненты "желто-синих" ликуют громкому триумфу.
Вчера, 21:25
Эдвард Иорданеску / Getty Images
Эдвард Иорданеску / Getty Images

Главный тренер сборной Румынии прокомментировал победу над Украиной в рамках первого тура Евро-2024.

"У нас есть время, чтобы насладиться этой незабываемой, исторической победой. Спасибо болельщикам за активную поддержку на протяжении всего матча. Но прежде всего, давайте поздравим парней, потому что они поставили себя на службу команде".

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"Соперник знал о нас все, как и мы о сборной Украины, но в целом мы очень хорошо выступили, даже под прессингом. Конечно, я рад победе и тому, что мы не пропустили – это будет очень важно в дальнейшем", - заявил Эдвард Иорданеску в интервью Adevarul.

Напомним, в следующем туре чемпионата Европы Румыния сыграет против Бельгии.

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